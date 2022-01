LASK blitzt bei Ex-Rapid-Kapitän Schwab ab

Der LASK wollte den ehemaligen Rapid-Kapitän Stefan Schwab verpflichten. Das griechische Portal „sportime.gr“ berichtete von einer offiziellen Anfrage aus Linz an PAOK. Dies bestätigte Schwab gegenüber dem „Kurier“.

„Es gibt Interesse von mehreren Vereinen, auch aus Linz“, wird der 31-Jährige zitiert. Der 276-fache Bundesliga-Spieler hat trotz seiner Joker-Rolle in den jüngsten Spielen derzeit kein Interesse an einer Rückkehr nach Österreich oder an einem Wechsel. Schwab soll hingegen kurz vor einer automatischen Vertragsverlängerung (nach einer gewissen Anzahl an Einsätzen) bis Sommer 2023 bei PAOK stehen.

Daher erteilt Schwab dem LASK und allen anderen Interessenten eine Absage: „Ich bleibe bei PAOK. Ich habe keine Absicht, den Verein im Winter zu verlassen.“

