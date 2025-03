LASK dreht Partie in Klagenfurt

Der LASK ist einem Platz in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga wieder nähergekommen. Durch ein 2:1 am Sonntag bei Austria Klagenfurt liegen die Oberösterreicher zwei Runden vor der Teilung einen Punkt vor dem siebentplatzierten Stadtrivalen Blau-Weiß. Die Kärntner blieben Neunte, ihr Vorsprung auf Schlusslicht Altach beträgt sechs Zähler. Nach der Führung der Gastgeber durch Solomon Bonnah (3.) sorgten Valon Berisha (14.) und Maximilian Entrup für die Wende.

Damit setzte der LASK seine Erfolgsserie gegen die Klagenfurter Austria fort. Die Linzer blieben in allen 23 Pflichtspiel-Duellen mit den Kärntnern inklusive Regionalliga ungeschlagen, gingen dabei 18 Mal als Sieger vom Platz und erzielten in jeder dieser Partien zumindest ein Tor. Zudem hält die Truppe von Markus Schopp nach den ersten fünf Bewerbsspielen in diesem Kalenderjahr bei drei Siegen und zwei Remis und fügte den Klagenfurtern die erste Niederlage im Frühjahr zu.

LASK egalisiert Rückstand schnell

Dabei hatte das Match für die Hausherren optimal begonnen. Nach einem starken Seitenwechsel von Martin Hinteregger wollte Bonnah offenbar zur Mitte flanken, doch der Ball senkte sich hinter LASK-Goalie Tobias Lawal ins Netz. Der LASK ließ sich vom frühen Gegentor nicht beirren, übernahm die Initiative und glich schon elf Minuten später aus. Berisha zog von der Strafraumgrenze mit seinem schwächeren linken Fuß ab, auch diesmal passte der Ball genau.

In der Folge erwiesen sich die Oberösterreicher als das aktivere und gefährlichere Team. Samuel Adeniran scheiterte an Klagenfurts Schlussmann Simon Spari, nach dem darauffolgenden Eckball köpfelte Philipp Ziereis daneben (28.). Wenig später verfehlte auch Entrup das Ziel (33.). Die Mannschaft von Peter Pacult wurde erst nach dem Seitenwechsel wieder gefährlich, als Ben Bobzien in den Sechzehner marschierte, dann aber das lange Eck verfehlte (51.).

Trotzdem hatte der LASK auch in der zweiten Hälfte das Heft in der Hand, Lohn dafür war das Siegestor durch Entrup. Anstelle abzuwarten, entschied sich Thorsten Mahrer gegen Adeniran zu einem Tackling – und grätschte prompt ins Leere. Der US-Stürmer rollte uneigennützig für Entrup auf, und der Wiener ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Danach war der LASK dem dritten Treffer lange Zeit etwas näher als die Klagenfurter dem Ausgleich, wirklich zwingende Chancen gab es jedoch nicht mehr – bis zur 87. Minute, als David Tosevski aus wenigen Metern knapp danebenschoss.