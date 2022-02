LASK im Achtelfinale der Conference League gegen Slavia Prag

Der LASK trifft im Achtelfinale der Conference League auf den amtierenden tschechischen Meister Slavia Prag. Das ergab die Auslosung der Partien in Nyon. Die Oberösterreicher treten zunächst am 10. März in der tschechischen Hauptstadt an, das Rückspiel geht am 17. März in St. Pölten über die Bühne. Das Finale findet am 25. Mai in Tirana statt.



PAOK Saloniki mit den Ex-Rapid-Profis Stefan Schwab und Thomas Murg trifft auf den belgischen Vertreter Gent. Gernot Trauner und Feyenoord bekommen es mit Partizan Belgrad zu tun. Rapid-Bezwinger Vitesse Arnheim trifft auf die AS Roma um Startrainer José Mourinho. Die Hinspiele finden am 10. März statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 17. März. Alle Spiele gibt es live auf Sky Sport Austria!

Die Partien im Überblick

Olympique Marseille – FC Basel

Leicester City – Stade Rennes

PAOK Salonik – KAA Gent

Vitesse Arnheim – AS Rom

PSV Eindhoven – FC Kopenhagen

Slavia Prag – LASK

Bodo Glimt – AZ Alkmaar

Partizan Belgrad – Feyenoord Rotterdam

Steckbrief von Slavia Prag Gegründet: 2. November 1892 Clubfarben: Rot-Weiß Stadion: Sinobo Stadium (19.370 Plätze) Trainer: Jindrich Trpisovsky (seit Dezember 2017) Bekannteste Spieler: Mads Emil Madsen (DEN/bis vergangenen Sommer beim LASK), Peter Olayinka (NGR) Größte Erfolge: 7 Mal tschechischer Meister (zuletzt 2021), 6 Mal tschechischer Cupsieger (zuletzt 2021)

(APA)/Bild: GEPA