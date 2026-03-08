LASK feiert knappen Heimsieg gegen den WAC

Der LASK hat sich mit einem 3:1-(1:1)-Heimerfolg über den WAC und einem Erfolgserlebnis in Richtung der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga verabschiedet. Samuel Adeniran (36.), Kasper Jörgensen (69.) und Maximilian Entrup (93.) sorgten am Sonntag in der 22. Runde des Grunddurchgangs nach drei Partien ohne Sieg für verdienten Jubel in Schwarz-Weiß. In die zweite Saisonphase starten die Linzer nach der Punkteteilung mit 18 Zählern, nur einen hinter Leader Sturm Graz.

Der LASK, der auch höher hätte gewinnen können, revanchierte sich zudem für die 0:1-Niederlage im ersten Saisonduell, bei dem noch der aktuelle LASK-Erfolgscoach Dietmar Kühbauer an der Seitenlinie der Wölfe gestanden war. Die Kärntner, die nun in der Qualifikationsgruppe weiterspielen, gingen erstmals nach fünf Partien gegen den LASK nicht als Sieger vom Platz und sind schon acht Pflichtpartien ohne „Dreier“.

Auf der Linzer Gugl startete der LASK höchst motiviert. Mit schnellen Vorstößen überspielte man mehrmals die Linien und verzeichnete zahlreiche Abschlüsse. Beim vorerst besten zischte ein Flachschuss vom neu in die Startelf gekommenen Christoph Lang nur Zentimeter am langen Eck vorbei (10.). 13 Minuten später war es Usor, der bei der Blaupause dieser Aktion ebenso knapp scheiterte, schließlich hatte Adeniran sein Visier zu ungenau justiert (28.).

LASK steckt auch Ausgleich weg

Wenig später machte es der US-Amerikaner mit einem Schuss aus der Drehung besser, Goalie Nikolas Polster war bei der fast logischen Linzer Führung machtlos. Doch die ausgelassenen Chancen sollten sich rächen. Der Ausgleich der Gäste fiel noch vor der Pause aus dem Nichts bzw. einem Eckball, bei dem Baumgartner am höchsten stieg und die Linzer Defensive recht alt ausschauen ließ.

Gefährlich war auch nach dem Seitenwechsel vor allem der LASK, übte sich vorerst aber weiter im Vernebeln von Möglichkeiten. Moses Usor zog alleine aufs Tor, traf dieses nicht (52.), ebenso wie Adeniran aus der zweiten Reihe (59.). Die Überlegenheit der Athletiker brach sich aber schließlich Bahn, Jörgensen verwertete einen verlängerten Einwurf per Kopf und führte mit seinem fünften Saisontor die Vorentscheidung herbei.

In der Nachspielzeit war dann noch einmal „Joker“ Entrup zur Stelle. Kurz zuvor hatte Alessandro Schöpf mit einem Stangenschuss den Lucky Punch für den nur noch wenig sichtbaren WAC verpasst.

Die Tore im Video

1:0 Samuel Adeniran (36.)

1:1 Dominik Baumgartner (42.)

2:1 Kasper Jörgensen (69.)

3:1 Maximilian Entrup (90. + 3)

(APA) / Artikelbild: GEPA