Testspielerfolg für den LASK: Die Oberösterreicher setzten sich am LASK-Platz an der Daimlerstraße mit 1:0 gegen den deutschen Drittligisten 1860 München durch. Das Goldtor erzielte Verteidiger Felix Luckeneder nach einem Eckball in der vierten Minute.

So spielte der LASK:

+++ Weitere Testspiele +++

Jahn Regensburg – WSG Tirol 1:1 (1:0). Regensburg, WSG-Tor: Ogrinec (71.)

Artikelbild: GEPA