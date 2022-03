LASK gegen Salzburg: Seit zehn Duellen eine klare Angelegenheit

via

via Sky Sport Austria

Seit nunmehr zehn Pflichtspielen wartet der LASK auf einen Sieg gegen Red Bull Salzburg – nie zuvor verloren die Linzer seit Gründung der Bundesliga gegen ein Team so häufig in Serie. Zum letzten Mal gewannen die Linzer am 14. Februar 202o ein Match gegen die Bullen – damals hieß der Trainer noch Valerien Ismael, der LASK grüßte von der Tabellenspitze der Bundesliga und träumte von der Meisterschaft. Seitdem hat sich beim LASK vieles geändert.

LASK gegen Salzburg ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem SkyX Traumpass!