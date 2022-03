LASK-Gegner Slavia Prag gewinnt Derby gegen Sparta

Slavia Prag hat am Sonntag das Stadtderby gegen Sparta souverän mit 2:0 für sich entschieden.

Der Gegner des LASK im Achtelfinale der Fußball-Conference-League siegte dank Treffern von Ondrej Lingr (42.) und Ivan Schranz (92.) und verteidigte den Spitzenplatz in Tschechiens Fußballliga vor dem punktegleichen Viktoria Pilsen. Am Donnerstag (18.45 Uhr / live auf Sky Sport Austria) gastieren die Linzer in Prag, das Rückspiel im LASK-Ausweichstadion in St. Pölten steigt eine Woche darauf.

Trainer Jindrich Trpisovsky nahm gegen Sparta vor 19.370 Zuschauern einige personelle Änderungen vor, u.a. startete Ondrej Kolar im Tor, Verteidiger David Hovorka kam nach einem Kreuzbandriss zum ersten Einsatz seit gut 13 Monaten. „Wir fühlen uns ausgezeichnet und haben unseren Rhythmus gefunden“, sagte Trpisovsky, dessen Team nach mehreren englischen Wochen zuletzt eine ganze Woche die Sinne wieder aufs Wesentliche schärfen konnte. „Wir haben das Trainingsmanko aufgeholt.“

(APA) / Bild: Imago