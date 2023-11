LASK geht mit EL-Schwung und „breiter Brust“ ins Linzer Derby

Der LASK kann mit viel Optimismus ins zweite Oberösterreich-Saison-Derby am Sonntag (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) gegen den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz gehen. Mit dem 3:0 gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League wurde am Donnerstag auch das dritte Pflichtspiel en suite erfolgreich gemeistert. „Wir haben einen guten Lauf“, betonte Offensivspieler Sascha Horvath. Der Aufsteiger hat den nicht, steht mit einem Plus von zehn Punkten auf das Schlusslicht als Zehnter aber trotzdem gut da.

„Wir dürfen mit einer breiten Brust ins Spiel gehen, müssen aber von der ersten Minute an bereit sein und unsere Qualitäten und Tugenden auf den Platz bringen“, forderte LASK-Trainer Thomas Sageder. Gegen den belgischen Erstligisten war das absolut der Fall, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten die ersten Europacup-Punkte in der laufenden Gruppenphase eingefahren werden. Leichter wird es in der Bundesliga für den nur vier Punkte hinter Leader Salzburg liegenden Dritten jetzt aber nicht, vermutete Sageder. „Blau-Weiß Linz wird uns in diesem Derby alles abverlangen, darauf müssen wir uns einstellen.“

2:0-Erfolg des LASK in der Hinrunde

Im ersten Saisonduell hatten die Athletiker am 12. August dank Toren von Philipp Ziereis (12.) und Robert Zulj (49.) vor eigenem Publikum mit 2:0 die Oberhand behalten. Ein Ergebnis, das die LASK-Kicker diesmal als Gäste wieder sehr gerne nehmen würden. „Wir wollen zeigen, dass wir in Linz die bessere Mannschaft sind“, betonte der für den anstehenden Lehrgang erstmals ins ÖFB-Nationalteam einberufene Tormann Tobias Lawal. Und Horvath ergänzte: „Wir wollen den Fans und uns einen Sieg schenken. Wenn wir uns voll reinhängen holen wir die drei Punkte.“

Die Linzer sind seit elf Spielen gegen einen Liga-Neuling ungeschlagen. Blau-Weiß kassierte zuletzt nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage gegen das Überraschungsteam Hartberg. Dass die Truppe von Gerald Scheiblehner in den vergangenen acht Partien zwölf der bisher 13 Punkte gesammelt hat, zeigt, dass sie in der Liga angekommen ist. „Wir zeigen jetzt in vielen Richtungen ein anderes Gesicht. Wir haben eine andere Spielweise und auch im athletischen Bereich aufgeholt. Wir sind auf mehreren Ebenen jetzt besser und können gegen jeden Gegner gewinnen“, resümierte Scheiblehner.

Es gebe daher andere Vorzeichen als noch vor dem ersten Derby. „Die Mannschaft hat einen absoluten Glauben, dass sie Spiele gewinnen kann. Im ersten Duell habe ich vorher nicht geglaubt, dass wir ohne Wunder gewinnen. Jetzt bin ich überzeugt, dass wir gewinnen können“, gab der 46-Jährige preis. Nichts geändert hat sich klarerweise an der Favoritenrolle. „Der LASK ist von der Formkurve im Moment die beste Mannschaft der Liga. Sie geben ein sehr gutes Bild ab.“ Die Sperre von LASK-Offensiv-Ass Robert Zulj sei „ein Vorteil“. Kein Vorteil hingegen sei, dass der Gegner unter der Woche gespielt habe.

Koch-Einsatz bei Blau-Weiß fraglich

Bei BW ist der Einsatz von Tobias Koch, der teilweise ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, noch fraglich. „Es werden viele Emotionen im Spiel sein und du musst die Emotionen richtig leiten. Der Fokus muss auf der eigenen Leistung liegen. Es braucht mehr als in anderen Spielen, weil ein Derby doch ein besonderes Spiel ist. Es ist das erste Derby im eigenen Stadion und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, sagte Scheiblehner.

Wie in der Raiffeisen Arena ist wieder für ein ausverkauftes Haus gesorgt, 5.595 Fans werden die Partie vor Ort verfolgen.

(APA)/Bild: GEPA