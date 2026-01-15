LASK gewinnt Testspiel-Doppel

Der LASK hat seinen positiven Lauf auch in den Testspielen fortgesetzt. Zum Abschluss des Trainingslagers im türkischen Belek feierte die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer zwei Siege.

Bereits um 9.00 Uhr stand das erste Spiel des Tages gegen den bulgarischen Tabellenzweiten ZSKA 1948 Sofia auf dem Programm. Der LASK entschied die Partie mit 2:1 für sich, wobei die Entscheidung bereits in der ersten Hälfte fiel. Lukas Kacavenda und Maximilian Entrup sorgten mit ihren Treffern vor der Pause für die Führung der Linzer. Den Anschlusstreffer für die Bulgaren erzielte Brian Gabriel Sobrero in der 81. Minute.

Im zweiten Test traf der LASK auf den polnischen Tabellendritten Jagiellonia Białystok. Zur Halbzeit führten die Linzer mit 2:0 durch Tore von Samuel Adeniran und Kapitän Sascha Horvath. Krystof Danek baute die Führung im zweiten Durchgang auf 3:0 aus, ehe die Polen zum 3:1 verkürzten. Den Schlusspunkt setzte Adeniran mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand.

Bei beiden Spielen nicht mit dabei war Moses Usor, der aus Vorsichtsgründen nach muskulären Problemen bereits vorzeitig nach Österreich zurückgereist war.

(Red.) / Bild: GEPA