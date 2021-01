LASK gewinnt Testspiel gegen die Austria

Der LASK ist mit einem Sieg in die kurze Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet. Gegen den ersatzgeschwächten Liga-Konkurrenten Austria Wien siegten die Linzer mit 3:1 (1:0).

Die Tore für den Tabellendritten in der Tipico Bundesliga auf der Linzer Gugl sorgten Peter Michorl (26. Freistoß), Johannes Eggestein (48.) und Valentin Müller (83.). Auf Seiten der Austria, bei der Trainer Peter Stöger auf elf Spieler verzichten musste, konnte sich Can Keles (79.) in die Schützenliste eintragen.

Spielbericht – FK Austria Wien

Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison ist heute nach drei Trainingstagen auch mit dem ersten Testspiel gestartet worden. Mit Liga-Konkurrent LASK, gegen den man im Grunddurchgang bereits zweimal gespielt hat, konnte die Wettkampf-Phase gleich bestens simuliert werden. Eine Erkenntnis davon: Es gibt noch viel zu tun.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, aber perfekten Rasenbedingungen auf der Linzer Gugl, knüpfte der LASK von Beginn an seine gute Herbstform an, ließ den ersatzgeschwächten Veilchen kaum Raum zum Kombinieren.

Gleich elf Spieler fehlten entweder verletzungsbedingt oder krank, Trainer Peter Stöger gab somit einigen jungen Spieler wie Keles, El Moukhantir oder Huskovic die Chance sich zu zeigen bzw. musste er versuchen, positionsbedingt zwei ausgewogene Teams für jeweils 45 Minuten auf den Platz zu bringen.

Beide „Mischungen“ hatten einen schweren Stand gegen die starken Linzer, die durch einen unhaltbar abgefälschten Michorl-Freistoß auch zur verdienten Führung kamen (26.). Unmittelbar nach der Pause traf Eggestein nach einem Ballverlust der Violetten in der eigenen Hälfte zum 2:0.

Während Alex Grünwald mit einem sehenswerten Freistoß, den der eingewechselte Gebauer aus dem Kreuzeck fischte, nach etwas mehr als einer Stunde noch scheiterte, vollstreckte Keles etwas später. Der offensive Flügelspieler der Young Violets schloss einen wunderschönen Lochpass von El Moukhantir mustergültig ab. Fast postwendend gelang Müller noch das 3:1.

Bevor es in zwei Wochen in der Meisterschaft in Ried richtig ernst wird, findet am kommenden Samstag (16.1., 14:00) gegen den SV Horn der letzte Test in der Generali-Arena statt.

Peter Stöger: „Dass wir uns gegen einen starken Gegner wie den LASK schwer tun, ist wenig überraschend in der Analyse. Die haben das richtig gut gemacht, somit hatten unsere jungen Spieler auch einen schweren Stand. Man muss sagen, dass der LASK auch körperlich viel präsenter war als wir und wir noch viel lernen müssen.“

FK Austria Wien, 1. Hälfte: Kos; Handl, Schösswendtner, Palmer-Brown; Teigl, Radulovic, Braunöder, Jukic, Suttner; Fitz, Pichler.

2. Hälfte: Helac; Zwierschitz, Handl, Schoissengeyr, Martschinko; Grünwald, Ebner, Hahn; El Mouhkhantir, Huskovic, Keles.

Tore: Michorl (26./F.), Eggestein (48.), Müller (83.); Keles (79.).

Es fehlten: Edomwonyi, Monschein, Madl, Pentz, Jarjue, Demaku, Sax, Wimmer, Sarkaria, Turgeman, Mester.

Bild: GEPA