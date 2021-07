LASK gewinnt Testspiel gegen Heidenheim

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat das Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit 1:0 gewonnen. Den einzigen Treffer erzielte Peter Michorl per Elfmeter (70.).

LASK-Stürmer Marko Raguz musste kurzfristig passen. Der Angreifer hat sich beim Aufwärmen leicht verletzt und wurde daher vorsichtshalber nicht eingesetzt.

Am kommenden Samstag steht für den LASK das erste Pflichtspiel an. In der ersten ÖFB-Cup-Runde treffen die Linzer auf Regionalligist FC Marchfeld Donauauen.

Auch Einen Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten darf einen Sieg bejubeln. Die Niederösterreicher schlagen den tschechischen Erstligisten Bohemians Praha nach einem Elfmeter-Tor von Wolfsburg-Leihgabe Yun-sang Hong (80.) mit 1:0.

Bild: GEPA