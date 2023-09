LASK gewinnt torreiches Testspiel gegen Dynamo Budweis

Der LASK hat in der Länderspiel-bedingten Ligapause ein torreiches Testmatch gegen Dynamo Budweis gewonnen. In Pasching setzten sich die Linzer am Mittwoch mit 5:4 (3:1) durch.



Der Fußball-Bundesligist stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg. Nach 17 Spielminuten führte der LASK durch einen Doppelpack von Moussa Kone (6. und 10. Minute) und einem Treffer von Florian Flecker mit 3:1. Nach Seitenwechsel stellte zunächst George Bello auf 4:1 (65.), ehe der eingewechselte Robert Zulj zum 5:1 traf (67.). In der Schlussphase musste die Mannschaft von Trainer Thomas Sageder noch drei Gegentore hinnehmen – Endstand 5:4.

Für den LASK geht es in der ADMIRAL Bundesliga am 16. September mit einem Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt weiter.



Bild: GEPA