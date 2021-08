LASK holt japanischen Offensivspieler

Der LASK hat seine Offensiv-Abteilung verstärkt und Keito Nakamura für den linken Flügel verpflichtet. Der 21-jährige Japaner kommt von Gamba Osaka und sammelte bereits Erstliga-Erfahrung in Japan und in den Niederlanden. Beim LASK unterschreibt Nakamura einen Vertrag bis 2024.

Seine erste Profi-Saison absolvierte Nakamura 2018/19 für Gamba Osaka in der japanischen J1 League. Seit 2019 war er mehrfach an europäische Vereine verliehen. So absolvierte der flinke Fügelspieler in der Saison 2019/20 17 Eredivisie-Spiele für Twente Enschede, wobei er mit vier Toren und einem Assist auf sich aufmerksam machte.

Einem halben Jahr beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden folgte schließlich eine weitere Leihe zum LASK-Kooperationsverein Juniors OÖ. Für die Juniors absolvierte Nakamura zwölf Spiele und steuerte vier Tore und einen Assist bei. Nun wechselt Nakamura von Gamba Osaka fix zum LASK und erhält einen Vertrag bis 2024. Er kann auch weiterhin als Kooperationsspieler für die Juniors auflaufen.

Bild und Text: LASK