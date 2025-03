LASK in der Qualigruppe der Favorit? Schopp: „Wir wissen, was uns erwartet“

Der LASK ist in der 22. Bundesliga-Runde doch noch aus den Top sechs gerutscht und muss nun in die Qualigruppe. Trainer Markus Schopp äußerte sich bei „DAB | Der Audiobeweis“ über die nächsten Ziele und Aufgaben der Oberösterreicher.

„Wir wissen, was uns erwartet in den zehn Spielen in der Qualigruppe“, meinte der LASK-Coach. Dort sind die Linzer zweifelsfrei der Favorit auf Rang sieben. Im Grunddurchgang holte der LASK insgesamt 23 seiner 31 Punkte gegen die Teams der Qualigruppe, gegen die Top sechs konnten nur acht Zähler eingefahren werden.

Schopp über Qualigruppe: „Schätze alle unsere Gegner sehr“

Nun starten die Athletiker mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Hartberg in die Qualifikationsgruppe. Schopp hat eine klare Vorstellung, wie sein Team in den verbleibenden zehn Runden auftreten soll: „Die Basis muss sein, dass wir von einer unglaublichen Aggressivität und intensiven Art und Weise unseres Spiels leben. Alles was dazukommt ist individuelle Qualität.“

In den letzten Jahren zeichnete sich die Qualigruppe und der damit verbundene Abstiegskampf nicht durch hohe spielerische Fußballkunst aus, sondern Attribute wie Kampfgeist, Taktik und Defensivarbeit standen im Vordergrund. Auf diese Spielweise muss sich der LASK in den kommenden wohl einstellen.

Die Favoritenrolle in der Qualigruppe will der LASK-Trainer gar nicht abstreiten, dennoch bekräftigt Schopp im Sky-Podcast: „Ich schätze alle unsere Gegner sehr, weil sie einfach Mannschaften sind, die sich über 22 Spiele ihren Weg gegangen sind. Es ist wichtig, dass wir beweisen, dass wir auch unseren Weg gegangen sind und am Ende des Tages gegen jeden Gegner sehr klar auftreten.“

„Wenn alle Spieler fit sind, haben wir einen unglaublichen Konkurrenzkampf“

Auf dem Papier haben die Stahlstädter wohl den stärksten Kader, Verletzungen haben die Schopp-Elf in den letzten Monaten aber stets begleitet. „Wenn wir es schaffen, alle Spieler fit zu haben, dann haben wir einen unglaublichen Konkurrenzkampf, wo es auf jeder Position zur Sache geht. Das ist etwas, was man sich als Trainer wünscht“, so der 51-Jährige.

Sky-Experte Alfred Tatar rechnet mit einem dominanten LASK. „Der LASK ist vom Kader her die spielstärkste Mannschaft in der Qualigruppe“, sagt Tatar bei „DAB | Der Audiobeweis“.

