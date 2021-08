LASK in Lostopf eins: Diese Gegner könnten die Oberösterreicher erwischen

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat am Donnerstag den Einzug in die neu-geschaffenen UEFA Europa Conference League geschafft. Das Team von Trainer Dominik Thalhammer befindet sich bei der Auslosung der Gruppenphase (um 13:30 Uhr) im ersten Topf. Damit weichen die Oberösterreicher den vermeintlichen Favoriten, dem AS Rom und Tottenham Hotspur, vorerst aus.

Die Lostöpfe:

Topf 1: AS Roma, Tottenham, FC Basel, FC Kopenhagen, Slavia Prag, KAA Gent, AZ Alkmaar, LASK

Topf 2: Feyenoord Rotterdam, Qarabag Agdam, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Stade Rennes, Partizan Belgrad, CFR Cluj, Zorya Luhansk

Topf 3: Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse Arnheim, Slovan Bratislava, FK Jablonec, Alashkert, Flora Tallinn, Kairat Almaty

Topf 4: Lincoln Red Imps, Randers FC, Anorthosis Famagusta, Omonia Nikosia, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodo/Glimt, NS Mura

(Red.)

Bild: GEPA