LASK-Kapitän Horvath verlängert vorzeitig

LASK-Kapitän Sascha Horvath hat sich bis Sommer 2028 an ADMIRAL Bundesligisten gebunden.

Wie der Tabellenzehnte am Dienstag bekanntgab, verlängerte der 29-jährige Mittelfeldmotor seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr. Horvath, der aus der Jugend von Austria Wien stammt, absolvierte für die Linzer seit 2021 154 Pflichtspiele (28 Tore, 23 Assists), kickte davor auch für Sturm Graz, Hartberg, Wacker Innsbruck und Dynamo Dresden in der 2. Deutschen Liga.

Geschäftsführer Mag. Mergim Bresilla:

„Sascha Horvath hat sich bei uns nicht nur zu einem Schlüsselspieler entwickelt, sondern ist zu einer wichtigen Identifikationsfigur des gesamten Vereins gewachsen. Mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft und wir sind überzeugt, dass er auch in den kommenden Jahren ein entscheidender Faktor für den LASK sein wird.“

Sportdirektor Dino Buric:

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Weg mit unserem Kapitän langfristig weitergehen können. Mit seinen technischen Qualitäten, seiner Kreativität und seiner Spielintelligenz, aber auch mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinem Kampfgeist drückt er unserem Spiel seit vielen Jahren seinen Stempel auf. Darüber hinaus ist er ein absoluter Führungsspieler, an dem sich unsere junge Mannschaft orientieren kann.“

(APA)/ LASK Pressemitteilung

Beitragsbild: GEPA