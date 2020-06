LASK-Kapitän Trauner im FIFA 20 “Rest of the World – Team of the Season So Far”

LASK-Kapitän Gernot Trauner hat es ins „Rest der Welt Team of the Season So Far“ in FIFA 20 geschafft.

Das Team of the Season (TOTS) ist eines der meisterwarteten Events des FUT-Kalenders. In einer Zeit, in der der Fußball und die gesamte Welt auf die Rückkehr zur Normalität warten, bietet das “Team of the Season So Far” (TOTSSF) die Gelegenheit, die bisher besten Spieler der einzelnen Ligen zu feiern und sie mit den stark geboosteten TOTS-Spezialobjekten auszustatten, auf die sich die Spieler schon freuen.

Die Spezialkarte von Gernot Trauner

Das gesamte “Rest of the World – Team of the Season So Far”

Beitragsbild: GEPA

Quelle: ea.com