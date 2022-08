LASK läuft gegen Rapid mit Sondertrikots auf

Der LASK setzt beim kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Rapid (am Sonntag ab 16.00 Uhr, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame die Partie mit Sky X um nur 15 Euro im Monat) ein Zeichen der Erinnerung an den verstorbenen LASK-Vize- und Ehrenpräsidenten Helmut Oberndorfer. Als erste Mannschaft in der Geschichte der österreichischen Bundesliga läuft die LASK-Elf in eigens produzierten, in schwarz gehaltenen „In Memoriam Helmut Oberndorfer“-Dressen auf.

„Das Schlagerspiel gegen Rapid wäre für Helmut ein Highlight gewesen. Es ist für uns alle so traurig, dass er das nicht mehr erleben durfte. Aber umso wichtiger war uns, für unseren Vize- und Ehrenpräsidenten ein echtes Zeichen zu setzen. Eine Gedenkminute am Platz ist uns dafür zu kurz“, so ein bewegter LASK-Präsident Siegmund Gruber.

So sieht das Sondertrikot des LASK aus

(LASK)