LASK-Offensivspieler Balic auf der Insel wohl heiß begehrt

via

via Sky Sport Austria

LASK-Offensivspieler Husein Balic ist offenbar in England heiß begehrt. Wie die reichweitenstarke englische Boulevard-Zeitung Daily Mail berichtet, haben zwei englische Klubs ihre Interesse an Balic bekundet.

LASK-Flügelspieler Husein Balic sammelte in der laufenden Saison sieben Scorerpunkte in 13 Partien und beeindruckt immer wieder mit seinen Tempodribblings. Balic’ gute Form machte auch ÖFB-Teamchef Franco Foda aufmerksam. Foda nominierte Balic am Freitag erstmals für das Nationalteam.

Wie die Daily Mail berichtet, haben nun der FC Southampton und Brentford FC ein Auge auf Balic geworfen. Vor allem das Tempo des 24-Jährigen soll den Ausschlag für das englische Interesse geben.

Im U21-Duell mit Frankreich wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 39 km/h und 20 Meter in 2,75 Sekunden gemessen – womit er “einer der schnellsten Fußballer im internationalen Fußball ist”, so das Blatt.

Beim LASK steht der Flügelspieler noch bis 2024 unter Vertrag, 2,8 Millionen Pfund (3,1 Millionen Euro) sollen für einen Jänner-Transfer notwendig sein. Eine Summe, die von der Yellow Press als wenig bezeichnet wird.

Bild: GEPA