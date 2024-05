LASK präsentiert ersten Sommerneuzugang

Der LASK hat die Verpflichtung von Defensivspieler Melayro Bogarde verkündet. Der Niederländer wechselt im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach Linz und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Bogarde kann im defensiven Mittelfeld und in der Abwehrkette spielen. Den überwiegenden Teil seiner Ausbildung im Nachwuchsbereich genoss er in seiner Heimatstadt bei Feyenoord Rotterdam. Im Sommer 2018 schloss sich Bogarde der TSG Hoffenheim an, wo er nach zwei Jahren im Mai 2020 als 17-Jähriger sein Debüt für die Profimannschaft in der deutschen Bundesliga gegen den FSV Mainz gab.

Der 21-Jährige brachte es auf 17 Profi-Einsätze für die Hoffenheimer, darunter vier in der UEFA Europa League. Weitere 52-mal lief der Niederländer für die Zweitvertretung der TSG auf, Leihen führten den Defensivspieler darüber hinaus in seine Heimat zu PEC Zwolle und zum FC Groningen.

Auch Länderspielerfahrung weist Bogarde bereits auf, von der U15 bis zur U21 fand sich Bogarde regelmäßig im Aufgebot der niederländischen Nachwuchsnationalteams ein.

Quelle: LASK/Bild: Imago