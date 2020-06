LASK-Präsident Gruber nicht mehr im Bundesliga-Aufsichtsrat

via

via Sky Sport Austria

Siegmund Gruber ist ab sofort nicht mehr Aufsichtsratsmitglied der tipico Bundesliga. Der Präsident des LASK legte sein Mandat als Folge der Negativschlagzeilen um seinen Verein in der Corona-Pause am Mittwoch zurück. Der 46-Jährige gehörte dem Gremium seit 21. Juni 2017 an und war seit 28. August 2018 auch stellvertretender Vorsitzender. Die Nachfolgefrage ist noch nicht geklärt. Die Aussendung im Wortlaut:

LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der Österreichischen Fußball-Bundesliga zurück. Dr. Gruber gehörte seit 21. Juni 2017 dem Bundesliga-Aufsichtsrat an, seit 28. August 2018 war er stellvertretender Vorsitzender.

Über die Nachbesetzung der vakanten Position entscheidet die Klubs der Tipico Bundesliga mit einfacher Mehrheit in einer noch anzuberaumenden Klubkonferenz, den stellvertretenden Vorsitzenden beschließt der Aufsichtsrat selbst.

Die Österreichische Fußball-Bundesliga bedankt sich bei Dr. Siegmund Gruber für die Unterstützung in den letzten Jahren.

(APA/red.)

