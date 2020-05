LASK-Präsident Gruber stellt Bundesliga-Aufsichtsratsmandat ruhend

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat heute in einer Pressekonferenz zugegeben, trotz der Corona-Beschränkungen vier Mannschafstrainings absolviert zu haben. Die Mannschaft habe vier Trainings absolviert und dabei die Abstandregeln nicht eingehalten.

LASK-Präsident Siegmund Gruber will erst am Donnerstag von der Liga über die Sache in Kenntnis gesetzt worden sein. “Jürgen hat mir seinen Rücktritt angeboten, ich habe aber abgelehnt”, gab Gruber Einblick.

Der 46-Jährige ist auch Teil des Aufsichtsrates der Bundesliga. “Ich habe heute in der Früh eine E-Mail an Philip Thonhauser geschickt, wo ich mitgeilt habe, dass ich die Position des Aufsichtsrat vorerst ruhend stelle”, verlautete der LASK-Boss.

Die ganze Pressekonferenz zum Nachsehen

Video enthält Produktplatzierungen

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA