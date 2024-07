LASK-Profi für Olympia nominiert

LASK-Profi Maksym Talovierov ist von der Ukraine für die Olympischen Spielen in Paris nominiert worden. Nach der EM in Deutschland steht für den Defensivspieler damit das zweite Großereignis im Sommer 2024 an.

In Gruppe B bekommt es die Ukraine zum Auftakt am 24. Juli mit dem Irak zu tun, es folgen Duelle mit Marokko (27. Juli) und Argentinien (30. Juli).

Der LASK hatte Talovierov im vergangenen Winter fix von Slavia Prag verpflichtet und etwa 1,6 Millionen Euro für den Ukrainer auf den Tisch gelegt. Insgesamt absolvierte der 24-Jährige bislang 47 Pflichtspiele für die Linzer.

Bild: GEPA