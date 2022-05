LASK-Profi Holland vor Rückkehr zur Austria

via

LASK-Profi James Holland steht vor einer Rückkehr zum FK Austria Wien. Der defensive Mittelfeldspieler soll trotz seines bis 2023 gültigen Vertrages nach Wien-Favoriten zurückkehren.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler soll den Wienern mit seiner Erfahrung gleich doppelt weiterhelfen: Zum einen folgt Holland dann dem bald zurücktretenden Duo Markus Suttner und Alexander Grünwald als Routinier der Mannschaft nach. Zum anderen ersetzt der 16-fache australische Teamspieler den zu Sturm abwandernden Vesel Demaku sowie Leipzig-Rückkehrer Eric Martel im defensiven Mittelfeld. Heute ist Holland mit dem LASK zunächst im Oberösterreich-Lokalduell gegen Ried (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) gefordert.

Für die Austria absolvierte der Abräumer insgesamt 126 Spiele, darunter sechs Einsätze in der Champions League. Auch in der FAK-Meistersaison 2012/13 wirkte Holland als Stammspieler entscheidend beim Titelgewinn mit. In ebenjener Erfolgssaison war der aktuelle Coach Manfred Schmid als Co-Trainer von Peter Stöger schon bei der Austria tätig.

Aufgrund seines Vertrages bis 2023 könnte für die Austria eine geringe Ablösesumme fällig werden. Nach seiner ersten Ära in violett spielte Holland bei Duisburg sowie in Australien und China, ehe er als LASK-Profi in die Bundesliga zurückkehrte.

