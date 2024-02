LASK-Profi Ljubic fällt wochenlang aus

Der LASK muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Ivan Ljubic verzichten. Der 27-Jährige schied beim ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Wochenende in der Raiffeisen Arena gegen den Wolfsberger AC (0:1) verletzt aus.

Ljubic zog sich in Hälfte eins gegen die Lavanttaler eine Verletzung im linken, vorderen Oberschenkel zu und musste nach 35 Minuten vorzeitig vom Platz genommen werden. Nun muss sich der zentrale Mittelfeldmann einer Pause von mehreren Wochen unterziehen.

In der laufenden Saison absolvierte Ljubic bislang 25 Pflichtspieleinsätze, in 16 Partien stand er dabei in der Startformation der Linzer.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Ivan hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Sein Ausfall ist sehr bitter für uns, wir werden ihn aber bestmöglich auf seinem Weg zurück unterstützen. Wir sind überzeugt, dass er die Verletzung gut wegsteckt und uns in weiterer Zukunft noch viel Freude bereiten wird.“

Quelle: LASK Pressemitteilung

Beitragsbild: GEPA