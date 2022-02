LASK-Profi Michorl über Mitspieler Raguz: „Das hat er wirklich überragend gemacht“

via

via Sky Sport Austria

LASK-Profi Peter Michorl war am Montagabend zu Gast bei „Dein Verein – Double Check“. Dort sprach der 26-Jährige u.a. über die Partie gegen Austria Klagenfurt, die Gelb-Rote-Karte im Spiel und Mannschaftskollegen Marko Raguz.

Peter Michorl (LASK):

…zur Partie gegen Austria Klagenfurt: „Sie war dem LASK dieser Saison entsprechend. Ich glaube, wir haben 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, haben Klagenfurt unser Spiel aufgezwungen, waren extrem dominant und hatten viele Torchancen. Dann war es wieder ein individueller Fehler – dieses Mal von mir – der mir so nicht passieren darf und dann ist das Spiel ein bisschen gekippt. Die Mannschaft hat nach dem Ausgleich aber überragend reagiert und das 2:1 gemacht. Dann war es wieder ein bitterer Elfmeter in der 93. Minute, der uns um die Punkte gebracht hat.“

…über seine Gelb-Rote-Karte im Spiel: „Tut sehr weh. Die erste Karte kann man wahrscheinlich auch geben, aber es war mein erstes Foul und nicht so schlimm. Die zweite war sehr dumm und unnötig. Es tut mir leid für die Mannschaft. Dieses Mal habe ich uns um die Punkte gebracht. Ich war gestern untröstlich und es ist auch heute kein besseres Gefühl.“

…auf die Frage, was er mit Klagenfurt-Trainer Peter Pacult gesprochen hat: „Herr Pacult ist zu mir gekommen, dass die Gelb-Rote-Karte gerechtfertigt war. Es war aber überhaupt kein hitziges Gespräch. Wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht und ich habe ihm gesagt, dass der Elfer für mich sehr, sehr hart war. Das wars.“

…über Mitspieler Marko Raguz und seine Bedeutung fürs Team: „Ich glaube, man hat es gestern schon wieder gesehen. Marko ist mit dem Rücken zum Tor mit Abstand der beste Stürmer der Liga. Er tut uns irrsinnig gut, kann Bälle sichern, er hat eine unglaublich gute Technik und einen sehr guten Abschluss. Gestern hätten wir uns vielleicht gewünscht, dass er einen mehr reinhaut, aber überhaupt kein Vorwurf, der war lange weg.“

…über den „FIFA-Trick“ von Raguz im Spiel gegen Klagenfurt: „Das hat er wirklich überragend gemacht. Das i-Tüpfelchen mit dem Tor hat zwar gefehlt, aber wie gesagt: Er hat es gestern wirklich gut gemacht, sein Tor gemacht und wir sind wirklich froh, dass er wieder zurück ist.“

…zum Restprogramm in der Liga und die Chancen auf die Meistergruppe: „Wir haben uns noch nicht mit der Qualifikationsgruppe angefreundet. Ich glaube, der gestrige Auftritt kann uns auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben. Wir müssen schon in der ersten Halbzeit 3:0 führen und dann ist die Sache erledigt. Das Restprogramm ist schwer, aber warum sollten wir Salzburg Zuhause nicht einmal schlagen können? Wenn wir so weitermachen, wie wir gestern gespielt haben, die Fehler abstellen, dann bin ich zu hundert Prozent davon überzeugt, dass wir noch ein starkes Wort mitreden können mit der Meistergruppe.“

…auf die Frage, ob er beim LASK alt werden wird: „Wie es momentan ausschaut: Ja, schon!“

Beitragsbild: GEPA