LASK reduziert Ticketpreise teilweise

Im zweiten Heimspiel in der Ligaphase der UEFA Conference League empfängt der LASK am Donnerstag (21.00 Uhr / live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) den dreifachen belgischen Meister Cercle Brügge. Für das Match in der Oberösterreich Arena wurden nun in bestimmten Sektoren die Tagesticketpreise reduziert.

Nachdem die aktive Fanszene im ersten Heimspiel gegen Djurgardens IF (2:2) aufgrund der hohen Ticketpreise zum Boykott aufrief, ist der LASK laut Vereinsangaben in den Dialog mit den Fans getreten. Für die kommenden Heimspiele in der Conference League wurden nun die Tagesticketpreise im ASK Stehplatzsektor (Vollzahler: 38 €; Kind: 19 €) sowie in sämtlichen Kurvensektoren (Vollzahler: 49 €; Ermäßigt: 44 €; Kind: 24,50 €) reduziert.

Tickets auf der Längsseite kosten für den Vollzahler in den Sektoren N2 bis N6 jedoch weiterhin 78 bis 130 Euro.

All jene Personen, die bereits Tagestickets zu den bisher gültigen Preisen erworben haben, bekommen die Differenz in Form eines Gutscheins gutgeschrieben.

