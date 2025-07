LASK & Salzburg ziehen in nächste Cuprunde ein

Der LASK hat beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Joao Sacramento im ÖFB-Fußball-Cup einen ungefährdeten Erfolg beim Wiener Sport-Club eingefahren. 4:0 siegten die Linzer am Samstag auf der Hohen Warte, der Endstand stand schon nach nicht einmal einer halben Stunde fest. Keine Zweifel gab es auch in Dietach, wo Red Bull Salzburg gegen einen weiteren Regionalliga-Vertreter ebenfalls 4:0 siegte.

Der LASK startete im ersten Bewerbsauftritt unter dem Portugiesen Sacramento wie aus der Kanone. Nach 27 Minuten standen vor 3.500 Besuchern schon vier Tore für die Linzer zu Buche. Der Sport-Club war nur Zuschauer und offenbarte in der Defensive viel zu große Lücken. Samuel Adeniran (12., 27.) verwertete zweimal im Stile eines Mittelstürmers, außerdem waren Andres Andrade (15.) in Folge eines Eckballs und Christoph Lang (22.) nach einem mustergültig vorgetragenen Konter erfolgreich.

Nach Seitenwechsel verwaltete der LASK die Partie gegen einen nun defensiv stabileren Gegner. Sacramento sah dennoch Möglichkeiten auf einen höheren Erfolg. Lang, Kasper Jörgensen sowie die eingewechselten Krystof Danek und Florian Flecker konnten Sport-Club-Keeper Matteo Hotop aber nicht bezwingen. „Das Wichtigste ist nicht der Sieg, sondern wie er gelingt. Wir wollten gewinnen, aber mit einer ordentlichen Vorstellung. Der beste Weg, den Mannschaften aus den unteren Ligen Respekt zu zollen ist, mit vollem Einsatz zu agieren. Und das haben wir versucht“, sagte Sacramento im ORF-Interview.

Salzburg im Schongang weiter

Salzburg-Trainer Thomas Letsch schickte im Traunviertel auf Kunstrasen nicht die stärkste Besetzung aufs Feld, einige Stammkräfte wurden geschont. Verteidiger Jannik Schuster (19) stand bei den Profis erstmals in der Startelf. Vor 3.600 Zuschauern in der 3.450-Einwohner-Gemeinde wehrte sich der in die Regionalliga Mitte aufgestiegene Außenseiter nach Kräften, ein Abstaubertor von Dorgeles Nene (22.) brachte Salzburg aber auf Kurs. Petar Ratkov (52.) sorgte kurz nach Seitenwechsel für die Vorentscheidung, der Serbe traf auch zum 3:0 (69.).

Beide Teams beendeten die Partie nur zu zehnt. Aleksa Terzic aufseiten der Salzburger und Dietachs Engin Ketan sahen nach einem handfesten Disput jeweils Rot (77.). Der 17-jährige Flügelspieler Kerim Alajbegovic sorgte mit seinem ersten Treffer für Salzburg für den Endstand (90.)

(APA) Foto: GEPA