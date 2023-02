LASK schnappt sich nächsten Spieler von Slavia Prag

Der LASK hat sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers Maksym Talovierov gesichert. Der 22-jährige Ukrainer wurde leihweise bis Sommer von Slavia Prag ausgeliehen, wie die Linzer am Mittwoch bekanntgaben. Von Slavia hatte der Club von Coach Dietmar Kühbauer bereits den 20-jährigen nigerianischen Flügelspieler Moses Usor leihweise geholt. Talovierov war zuletzt nicht für Slavia tätig, sondern an Slovan Liberec verliehen, wo er im Herbst 13 Ligaspiele absolvierte.

Der 1,95-Meter-Mann, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, war auch 16 Mal für das ukrainische U21-Nationalteam im Einsatz, teilweise sogar als Kapitän. Im vergangenen März war er im Achtelfinale der Europa-Conference-League auch zweimal über die volle Distanz gegen den LASK im Einsatz. „Ich kann mich noch gut an die beiden Spiele gegen den LASK erinnern. Jetzt wechsle ich die Seiten“, so Talovierov in einer Club-Aussendung.

Die Linzer planen mit dem Winter-Zugang im zentralen defensiven Mittelfeld. „Mit ihm bekommen wir einen sehr robusten und kopfballstarken Spieler, der uns im Mittelfeld neue Möglichkeiten bieten wird“, sagte Sportdirektor Radovan Vujanovic.

(APA)

Artikelbild: LASK