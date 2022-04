via

via Sky Sport Austria

Der LASK kommt in dieser Saison einfach nicht in die Gänge: Nach einem siegreichen Start in die Qualigruppe holte die Wieland-Elf aus den vergangenen drei Spielen leidlichlich zwei Punkte und steht nur noch drei Zähler vor dem Abstiegsplatz.

Anfängliche Zuversicht verwandelte sich zuletzt mehr und mehr in große Ratlosigkeit – ist der LASK plötzlich ein Abstiegskandidat?

