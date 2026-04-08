LASK startet Kooperation mit Ajax

Der LASK hat eine langfristige Partnerschaft mit dem niederländischen Spitzenklub AFC Ajax vereinbart. Im Mittelpunkt stehen der Austausch von Know-how sowie die Weiterentwicklung von Talenten. Die Linzer werden damit Teil des internationalen Partnernetzwerks von Ajax.

Der niederländische Rekordmeister gilt als einer der weltweit führenden Klubs in der Nachwuchsausbildung. Von dieser Expertise soll künftig auch der LASK profitieren – etwa durch Impulse in Trainingsmethodik, Spielerentwicklung und Scouting. Zudem eröffnet das globale Netzwerk neue Möglichkeiten in der Talentsuche.

Ein erstes Ergebnis der Zusammenarbeit zeigte sich bereits beim Future Cup in Amsterdam: Die LASK-Talente Lukas Bozsoki und Jakob Wansch spielten für ein Auswahlteam aller Ajax-Partnerklubs und erreichten den dritten Platz.

Auch abseits des Platzes wollen beide Vereine voneinander lernen, etwa in organisatorischen und wirtschaftlichen Bereichen. Für den LASK ist die Kooperation ein wichtiger Schritt, um die eigene Nachwuchsarbeit weiter zu stärken.

Die Linzer werden damit Mitglied in einem großen Netzwerk, Ajax hat Partnerclubs in Mexiko (CF Pachuca, Club Leon), Spanien (Real Oviedo), Italien (Como 1907) oder Japan (Gamba Osaka).

Artikelbild: Ajax Media