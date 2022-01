LASK verpasst Testspiel-Sieg

via

Der LASK bestritt am Freitag das zweite Testspiel des Trainingslagers in Belek. Das Duell gegen den serbischen Erstligisten FK Mladost Lucani endete mit einem 2:2 (1:1) Remis.



Unsere Schwarz-Weißen starten mit folgender Aufstellung: Gebauer – Flecker, Letard, Maresic, Würdinger – Hong, Sulzner, Weixelbraun – Gruber, Schmidt, Nakamura

Keito Nakamura brachte die Linzer in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Einen Eckball von Hong verlängert Weixebraun per Kopf auf den völlig freistehenden Nakamura, der den Ball nur noch ins Tor schieben muss. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kassierte der LASK den Ausgleich. Nemanja Ivanociv lässt Thomas Gebauer im Tor der Linzer keine Chance.

Mit seinem zweiten Treffer sorgte Nakamura für die 2:1-Führung. Der Stürmer trifft aus 20 Metern ins linke Eck. In der 88. Minute musste der LASK den abermaligen Ausgleich hinnehmen – zugleich der Endstand.

Schlusspfiff! Remis im ersten Testspiel des Tages 🤝

Für den LASK steht heute noch ein weiteres Testspiel an. Um 15 Uhr geht es gegen Roter Stern Belgrad. Der Klub von ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragovic liegt in der sebischen SuperLiga aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

