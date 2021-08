LASK-Trainer Thalhammer: „Wir schaffen es aktuell nicht zwei gute Halbzeiten zu spielen“

Thomas Silberberger: „Die Punkte werden kommen. Was wir in der ersten Halbzeit geliefert haben, genau so stelle ich es mir vor.“

Tobias Anselm: „Leistung war heute in der ersten Halbzeit sehr gut, in der zweiten Halbzeit haben wir uns eben drüber gerettet.“

Dominik Thalhammer über Dario Maresic: „Er ist ein guter Spieler, ich bleib dabei – er muss einfach ein bisschen fitter werden.“

Marc Janko: „Beide Seiten hätten den Siegestreffer noch machen können – aus den diversen Gründen hat das nicht funktioniert, deswegen ein faires Unentschieden.“

WSG Tirol spielt Unentschieden gegen LASK mit 1:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 3. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

WSG Tirol – LASK, 1:1 (1:0)

Schiedsrichter: Josef Spurny

Thomas Silberberger (Trainer WSG)

…über die Partie: „Natürlich könnten wir noch mehr Punkte machen. Aber wir sind jetzt mit dem LASK und mit Red Bull, die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist in der Bundesliga. Man hat aber dann schon gesehen in der zweiten Halbzeit, dass der LASK international spielt. Sie haben dann die tempo Verschärfungen reingebracht und dann haben wir Probleme gehabt. Trotzdem bin ich stolz auf die Mannschaft. Die Punkte werden kommen. Was wir in der ersten Halbzeit geliefert haben, genau so stelle ich es mir vor.“

Tobias Anselm (WSG)

…über die Partie: „Gut funktioniert hat heute die erste Halbzeit. Mit unseren tiefen Laufwegen haben wir ihnen Probleme bereitet. Bei uns sind dann irgendwann die Kräfte verschwunden und dann sieht man, dass der LASK Qualitäten hat. Mit dem Punkt können wir heute gut leben. Leistung war heute in der ersten Halbzeit sehr gut, in der zweiten Halbzeit haben wir uns eben drüber gerettet.“

…über seine Leistung: „Die Motivation es war wie bei jedem Spiel. Mit dem LASK hatte ich noch nicht viel zu tun, ich hatte noch kein einziges Training mit ihnen. Man sieht schon mir fehlt die Vorbereitung. Ich werde relativ schnell müde. Es gibt also schon noch viel zu arbeiten.“

Raffael Behounek (WSG)

…über die Partie: „Die erste Hälfte haben wir es richtig gut gemacht. Da haben wir schnell die Tiefe bespielt und hatten einen Geschwindigkeitsvorteil. Wir müssen dann vor der Halbzeit noch ein zweites Tor machen. So steht es eben dann 1:0 und der LASK kann halt jederzeit ein Tor schießen.“

Benjamin Ozegovic (WSG)

…über die Partie: „Ich habe vom Trainer und von der ganzen Mannschaft das volle Vertrauen bekommen. Heute habe ich der Mannschaft auch mit zwei Paraden helfen können. Das war für mich wichtig. Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft geholfen habe und wir den Punkt mitnehmen konnten.“

Dominik Thalhammer (Trainer LASK)

…vor dem Spiel über den VAR: „Meine Botschaft war, dass man das Instrument VAR nutzen sollte. Hoffentlich ist die Botschaft rübergekommen. Heute ist aber ein neues Spiel und eine neue Aufgabe.“

…über die Partie: „Es ist das gleiche Thema wie immer, zwei grundverschiedene Halbzeiten. Eigentlich haben wir in der ersten Halbzeit gut begonnen, aber ab der 20. Minute hatten wir vor allem in der Restverteidigung große Probleme. Es war zu riskant und so wollten wir auch nicht spielen. Dadurch sind wir auch in Rückstand geraten. Aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich der Meinung, dass wir jetzt auch hätten gewinnen können.“

…was lief in der zweiten Halbzeit besser: „Wir waren klarer in der Restverteidigung, wir waren klarer im rausspiel unserer Situationen, wir waren griffiger, wir waren aggressiver, wir waren einfach aktiver. Aber haben uns dann einfach nicht belohnt.“

…über die Leistung von Dario Maresic: „Er braucht noch eine gewisse Zeit um fitter zu werden. Er ist ein guter Spieler, ich bleib dabei. Er muss einfach ein bisschen fitter werden. An dem müssen wir arbeiten.“

…über die bisherige Leistung bisher: „Wir schaffen es aktuell nicht zwei gute Halbzeiten zu spielen. An dem müssen wir arbeiten. Ich sehe es nicht negativ. Ich glaube, dass der Weg stimmt. Wir arbeiten dran und werden Woche für Woche besser. Es war doch ein kleiner Umbruch bei uns und man muss der Mannschaft ein Stück weit Zeit geben. “

Marc Janko (Sky Experte)

…über James Holland: „James Holland war lange eine wichtige Stütze für diese Mannschaft Punkt jetzt wird er offenbar von Dominik Thalhammer nicht mehr so benötigt. man setzt jetzt auf andere Charaktere. Für James Holland tut es mir aber leid, weil er ein interessanter und kampfstarker Spieler ist, der jeder Mannschaft guttun würde. So ist aber der Fußball. Es gibt Phasen da kommen dann neue nach. Er ist jetzt aber gut beraten, wenn sich etwas ändert.“

…über die Partie: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Beide Seiten hätten den Siegestreffer noch machen können. Aus den diversen Gründen hat, das nicht funktioniert, deswegen ein faires Unentschieden.“