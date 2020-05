via

Fußball-Bundesligist LASK hat den Vertrag von Dominik Reiter am Freitag bis 2022 verlängert. Der 22-jährige Offensivspieler war in der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison viermal für den Tabellenführer in der tipico Bundesliga im Einsatz.

In der Europa League kam Reiter bei der 0:5-Heimniederlage gegen Manchester United als Ersatz des verletzten Thomas Goiginger über die volle Spieldauer zum Einsatz.

