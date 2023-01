LASK verlängert mit Youngster-Trio

via

Der LASK verlängert die auslaufenden Verträge von Torhüter Nik Polster, Mittelfeldspieler Gabriel Zirngast (jeweils bis 2026) und Mittelstürmer Tobias Anselm (bis 2025).

Der 20-jährige Torhüter Nik Polster, der in dieser Saison neun Einsätze für die LASK Amateure OÖ bestritt, verlängert seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen langfristig bis 2026. Der 21-fache Nachwuchsnationaltorhüter wird zudem bis Saisonende als Kooperationsspieler an den SK Vorwärts Steyr abgegeben, kann demnach im Bedarfsfall weiterhin für die LASK-Profis eingesetzt werden.

„Nik ist die derzeitige Nummer 1 in der österreichischen U21-Nationalmannschaft, das spricht für seine Qualität. Um ihm die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen, haben wir uns dazu entschieden, ihn bis Sommer nach Steyr zu kooperieren“, sagt Radovan Vujanovic. Für den gebürtigen Wiener beginnt nun ein neues Kapitel in Schwarz-Weiß: „Ich bin seit mittlerweile zweieinhalb Jahren in Linz und freue mich sehr, dass meine Reise beim LASK weitergeht. Mit dem Wechsel nach Steyr steht mir bis Sommer eine neue Herausforderung bevor, der ich schon gespannt entgegenblicke.“

Zirngast verlängert bis 2026

Gabriel Zirngast verlängert ebenfalls bis 2026: Der 20-jährige wechselte im Sommer 2022 vom FC Ingolstadt zu den LASK Amateuren OÖ, wo er mit sieben Treffern in elf Einsätzen aufzuzeigen wusste. Mit seinen Leistungen spielte sich der zentrale Mittelfeldspieler ins Blickfeld von Profi-Cheftrainer Didi Kühbauer und stand mittlerweile vier Mal im Bundesliga-Spieltagskader. Sein Bundesliga-Debüt feierte er im September gegen die WSG Tirol. Nun verlängert der Youngster beim LASK bis 2026.

„Mir war es bei all meinen Trainerstationen ein Anliegen, jungen Spielern eine klare Perspektive aufzuzeigen und gute Leistungen bei den Amateuren mit Profi-Einsätzen zu honorieren. Gabriel bringt viel Potential mit und wird uns hoffentlich auch weiterhin viel Freude bereiten“, unterstreicht Cheftrainer Didi Kühbauer. „Der LASK ist eine Top-Adresse in Österreich – dass ich heute bis 2026 unterschreiben konnte, macht mich sehr glücklich und stolz. Der Verein geht einen sehr spannenden Weg, nicht zuletzt mit der neuen Raiffeisen Arena, die alle Stückerl spielt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, ein Teil davon zu sein“, sagt Gabriel Zirngast.

Auch Anselm verlängert

Komplettiert wird der Verlängerungs-Hattrick durch Tobias Anselm. Der 22-Jährige steht seit 2020 beim LASK unter Vertrag, absolvierte aufgrund einer zweijährigen Leihe zur WSG Tirol und zweier darauffolgender Kreuzbandrisse aber bis dato noch kein Pflichtspiel für den LASK. Mit dem neuen Vertrag bis 2025 stärkt der LASK dem hochveranlagten Mittelstürmer den Rücken: „Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Tobias hat sich nach seinem Kreuzbandriss in der Vorbereitung nicht hängen lassen und arbeitet hart an seinem Comeback. Daher haben wir uns entschlossen, ihm beim LASK eine klare Perspektive aufzuzeigen und mit ihm zu verlängern“, sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

„Dass mir der Verein in dieser Phase das Vertrauen ausspricht, bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich beim LASK sehr wohl und freue mich extrem darauf, eines Tages endlich debütieren zu können. Das ist eine große Motivation für meinen Reha-Prozess“, freut sich auch Tobias Anselm über die Verlängerung.

Mit den drei Verlängerungen seiner Youngster setzt der LASK ein klares Zeichen: „Mit Nik, Gabriel und Tobias haben wir drei talentierte Österreicher heute mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Das ist für uns eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft und auch ein Signal an alle unserer jungen Spieler bei den Amateuren und in der Akademie“, erklärt Sportdirektor Radovan Vujanovic abschließend.

