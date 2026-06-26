LASK verleiht Talent nach Kroatien

Der LASK verleiht Adetunji Rasaq Adeshina für die kommende Saison an den kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica. Darauf einigten sich die Linzer mit dem Klub aus der höchsten kroatischen Spielklasse.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2025 vom serbischen Verein Novi Pazar zum LASK gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam Adeshina auf zwei Kurzeinsätze für die Profimannschaft. Zudem absolvierte er eine Partie für die LASK Amateure OÖ.

Mit der Leihe nach Kroatien soll der Mittelfeldakteur künftig mehr Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln.