LASK verliert Testspiel – WAC feiert Schützenfest

Der österreichische Doublesieger LASK muss sich im Testspiel Dynamo Kiew mit 0:2 geschlagen geben.

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz holt gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad ein 2:2. Ronivaldo bringt die Oberösterreicher per Elfmeter kurz vor der Pause in Führung (44.), Weinhauer trifft in der 56. Minute zum Endstand.

Der WAC gewinnt das Testspiel gegen Admira Wacker klar mit 8:2. Für Trainer Thomas Silberberger ist es gegen seinen Ex-Klub ein deutlicher Erfolg, die Lavanttaler feiern ein Schützenfest.