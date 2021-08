LASK verpasst Sieg gegen St. Johnstone

Der LASK kommt im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die UEFA Europa Conference nicht über ein Remis hinaus. Die Linzer trennen sich am Donnerstag im Klagenfurter Wörtherseestadion gegen den FC St. Johnstone mit 1:1.

Christopher Kane brachte die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Mamoudou Karamoko erzielte in der 60. Spielminute per Foulelfmeter den Ausgleich zum 1:1. Thomas Goiginger wurde zuvor im Strafraum gefoult.

Das Rückspiel geht nächsten Donnerstag (26. August) in Schottland über die Bühne.

Bild: GEPA