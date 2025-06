LASK verpflichtet dänischen Abwehrspieler

Der LASK verpflichtet Defensivspieler Kasper Jörgensen. Der 25-jährige Däne wechselt von Erstligist Aalborg BK nach Linz und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028.

Jörgensen war in den vergangenen zweieinhalb Jahren für Aalborg aktiv und schaffte mit dem Klub in der Saison 2023/24 die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Seit seinem Wechsel von Lyngby BK im Jänner 2023 kam der zumeist auf der rechten Außenverteidigerposition eingesetzte Skandinavier auf 80 Pflichtspieleinsätze und steuerte elf Tore und neun Vorlagen bei. Auch in der laufenden Saison zählte der 25-Jährige zum Stammpersonal und brachte es auf 35 Spiele in der dänischen Superliga sowie im nationalen Pokalbewerb.

„Absoluter Mentalitätsspieler“

Sportdirektor Dino Buric: „Mit Kasper Jörgensen konnten wir einen absoluten Mentalitätsspieler für uns gewinnen, der eine sehr gute Physis mitbringt. Er ist taktisch top ausgebildet und gibt uns im Abwehrverbund mehrere Möglichkeiten. Darüber hinaus verfügt er über richtig gute Abschlussqualitäten und ist auch bei ruhenden Bällen gefährlich. Wir sind sehr froh, dass sich Kasper für den LASK entschieden hat.“

Bild: Imago