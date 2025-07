LASK verpflichtet nigerianischen Mittelfeldmann-Allrounder

Nächster Sommer-Neuzugang beim LASK: Adetunji Rasaq Adeshina wechselt vom serbischen Europacup-Starter FK Novi Pazar in die oberösterreichische Landeshauptstadt.

Der 20-jährige Nigerianer ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 38 Pflichtspielen seines Klubs am Platz, davon 31 Mal in der Startformation. Mit sechs Toren, zwei Vorlagen und knapp 2500 Einsatzminuten in der Meisterschaft trug er wesentlich zum dritten Endrang seines Vereins bei, der zur Qualifikation an der UEFA Conference League berechtigt.

„Flexibler und dynamischer Perspektivspieler“

Sportdirektor Dino Buric: „Mit Adetunji Adeshina bekommen wir einen jungen, sehr flexiblen und dynamischen Perspektivspieler für unser Mittelfeld. Er war bei seinem bisherigen Verein ein absoluter Leistungsträger und ist defensiv wie offensiv sehr zweikampfstark. Wir werden ihm die notwendige Zeit geben, um bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu vollziehen.“

Bild: LASK