LASK verpflichtet Offensiv-Talent von Roter Stern Belgrad

Offensiv-Talent Ibrahim Mustapha verstärkt den LASK-Angriff, er kommt vom serbischen Spitzenklub Roter Stern Belgrad nach Linz. Der 22-jährige Ghanaer kann neben der Mittelstürmer-Position auch auf den Flügeln eingesetzt werden und unterschreibt bei den Linzer Athletikern bis 2026.

Der LASK verstärkt sich im Endspurt des Transferfensters in der Offensive: Der 22-jährige Ibrahim Mustapha wechselt vom amtierenden serbischen Double-Sieger Roter Stern Belgrad zum LASK. Der Ghanaer wechselte vor drei Jahren aus seiner Heimat in den Nachwuchs von Roter Stern und erspielte sich – nach drei Leihen innerhalb Serbiens – einen Kaderplatz beim Hauptstadtclub.

In der laufenden Saison kam Ibrahim Mustapha bewerbsübergreifend 19 Mal für Roter Stern zum Einsatz und sammelte dabei auch Erfahrung in der Champions-League-Qualifikation (drei Einsätze) und der Europa-League-Gruppenphase (vier Einsätze). Nun wechselt der 22-Jährige zum LASK und unterschreibt bei den Schwarz-Weißen bis 2026.

„Robust und schnell“

„Wir wollten uns in der Offensive, insbesondere auf der Mittelstürmer-Position, noch breiter aufstellen, daher haben wir Ibrahim geholt. Wir haben ihn schon länger auf dem Schirm und haben ihn während unseres Trainingslagers in Belek auch live beobachtet. Er ist ein robuster und schneller Pressingspieler und bringt mit seinen 22 Jahren viel Potential mit“, erklärt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic den Hintergrund der Verpflichtung.

Cheftrainer Didi Kühbauer freut sich über die zusätzliche Offensiv-Option: „Ibrahim ist ein sehr aktiver Spieler, der gut gegen den Ball arbeitet. Er bringt viele gute Fähigkeiten für unser Offensivspiel mit. Ich bin sehr froh, dass die Verpflichtung auf der Zielgeraden des Transferfensters geklappt hat.“

Ibrahim Mustapha zeigt sich am Rande eines Fototermins in der neuen Raiffeisen Arena voller Vorfreude: „Mein erster Eindruck vom LASK ist sehr positiv, es herrscht eine echte Aufbruchsstimmung. Ich freue mich sehr darauf, ab morgen ins Training einzusteigen und mit dem LASK in der neuen Raiffeisen Arena ins Frühjahr zu starten.

Ibrahim Mustapha ist der vierte Ghanaer in Diensten des LASK, zuletzt stürmte sein Landsmann Samuel Tetteh für die Schwarz-Weißen, er war von 2018 bis 2020 bei den Linzern.

