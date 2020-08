LASK verpflichtet Schmidt und leiht ihn gleich wieder aus

Der LASK hat Alexander Schmidt vom FC Red Bull Salzburg verpflichtet. Der 22-jährige Mittelstürmer erhält bei den Linzern einen Vertrag bis 2023 und wird für die kommende Saison an den SKN St. Pölten verliehen. In der abgelaufenen Saison spielte Schmidt leihweise beim Wolfsberger AC. Schmidt spielte bisher in 55 Matches in den beiden obersten Ligen.

“Alexander passt exakt in jenes Anforderungsprofil, das wir für unsere Suche nach einem Stürmer zu Rate gezogen haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten bringt er eine enorme physische Präsenz auf den Platz, die unserem Offensivspiel gut tun wird“, sagte Sportdirektor Georg Zellhofer in einer Aussendung des Clubs über den 1,93-m-Mann.

(APA)

Bild: GEPA