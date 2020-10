LASK-Vizepräsident hofft auf Erfolge in der Europa League: “Das wollen wir wieder erleben”

Dem LASK gelang in der vergangenen Saison eine furiose Reise durch die UEFA Europa League, ehe im Achtelfinale gegen Manchester United Endstation war. Auch in dieser Spielzeit ist der LASK, nach der erfolgreichen Qualifikation, wieder in der Europa League vertreten. In der Gruppenphase wartet mit Tottenham ein echtes Spitzenteam auf die Linzer. In der Sendung “Talk und Tore” hat LASK-Vizepräsident Jürgen Werner über die nationalen und internationalen Ziele der Linzer gesprochen.