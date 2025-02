LASK vor „Lieblingsgegner“ Austria Klagenfurt gewarnt

Im Kampf um einen Platz unter den Top sechs der ADMIRAL Bundesliga bekommt es der LASK am Sonntag (ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) mit seinem Lieblingsgegner zu tun. Vor dem Gastspiel am Wörthersee blieben die Linzer in allen 22 Pflichtspielen inklusive Regionalliga gegen Austria Klagenfurt ungeschlagen, gingen dabei 17 Mal als Sieger vom Platz und erzielten in jeder dieser Partien zumindest ein Tor. Außerdem ist der LASK in diesem Kalenderjahr noch ohne Niederlage – was aber auch auf die Kärntner zutrifft.

Während die Klagenfurter Austria zuletzt ein 4:2 gegen den GAK einfuhr, gelang dem LASK ein prestigeträchtiges 2:1 gegen Rapid und damit der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Diese Position soll nun in den letzten drei Runden des Grunddurchgangs verteidigt werden, betonte Trainer Markus Schopp. „Unser Ziel ist es nicht nur, nach Klagenfurt zu fahren und dort ein gutes Spiel abzuliefern, sondern wir wollen auch unbedingt drei Punkte mitnehmen“, meinte der Steirer.

Schopp hat Respekt vor Klagenfurtern

Allerdings ist der Respekt vor den Gastgebern groß. „Uns erwartet eine Mannschaft, die richtig gut ins Frühjahr gestartet ist. Austria Klagenfurt hat einen sehr erfahrenen Trainer, der genau weiß, was es bedeutet, in der entscheidenden Phase die richtigen Lösungen zu finden“, warnte Schopp.

Klagenfurts jüngste Erfolgsserie war laut Mittelfeldspieler Christopher Wernitznig „gut für die Seele“, man habe Selbstvertrauen getankt. „Wir gehen mit breiter Brust in die nächsten Aufgaben und wollen daran anknüpfen“, erklärte Wernitznig. Sein Trainer Peter Pacult forderte ein ähnlich gutes Auftreten wie gegen den GAK. „Dann ist für uns alles drin“, meinte der Wiener, den die schlechte Bilanz gegen den LASK kalt lässt. „Solche Serien interessieren mich nicht, weder positiv noch negativ. Jedes Spiel steht für sich und muss neu gespielt werden. Wir waren einige Male knapp dran, die Linzer zu biegen, und meine Mannschaft wird alles reinlegen, damit es diesmal klappt.“

(APA) Foto: GEPA