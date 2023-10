LASK will Spitzenduo nicht aus den Augen verlieren

Der LASK kämpft in der ADMIRAL Bundesliga darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League am Donnerstag in Toulouse (0:1) setzte es für die Linzer zuletzt zwei Rückschläge. Der SCR Altach, der am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem SkyX-Traumpass) auf der Gugl zu Gast ist, zählt zu den Lieblingsgegnern des Tabellendritten. In bisher 24 Bundesliga-Vergleichen gab es erst zwei Niederlagen.

LASK-Trainer Thomas Sageder warnte allerdings vor den siebentplatzierten Vorarlbergern. „Altach ist in der Liga ganz gut gestartet, hat nur gegen Topteams Punkte liegengelassen und ganz wenige Gegentore erhalten“, sagte der 40-Jährige, der die Altacher in Linz daher “ mit breiter Brust“ erwartete.

Jovicic fällt wohl aus – Horvath gesperrt

Der Auftritt seines eigenen Teams in Toulouse stimmte ihn zuversichtlich. Sageder: „Wenn wir an die Leistung anknüpfen, wenn wir uns wieder so viele gute Chancen herausspielen und diesmal verwerten, sind drei Punkte möglich in Linz vor eigenem Publikum.“ Dort sind die Linzer in dieser Saison noch ungeschlagen. Saisonübergreifend haben sie in der neuen Raiffeisen Arena sechs Liga-Heimspiele in Folge nicht verloren.

Mittelfeldmann Branko Jovicic erlitt in Toulouse eine Knöchelverletzung. Eine MR-Untersuchung, die über den Grad der Verletzung Auskunft geben sollte, war nach der Rückkehr aus Südfrankreich noch ausständig. Für die Partie gegen Altach ist der Serbe zumindest äußerst fraglich. Definitiv nicht zur Verfügung steht der gesperrte Sascha Horvath.

Nuhiu bei Altach zurück

Bei den Altachern kehrt der zuletzt gegen Hartberg (0:0) gesperrte Sturmtank Atdhe Nuhiu zurück. Dafür fehlt im Mittelfeldzentrum Mike Bähre wegen einer Sperre. Dass der erst diese Woche verpflichtete Manuel Prietl an seiner Stelle beginnt, schloss Trainer Joachim Standfest aus. Dem ehemaligen Bielefeld-Legionär würden nach monatelangem Kleingruppentraining noch die Spielformen fehlen. „Es ist noch nicht so, dass man ihn vom Start weg bringen kann.“ Zudem war die Spielfreigabe Freitagmittag noch nicht eingetroffen.

Standfest warnte vor den Qualitäten des LASK – auch wenn diese „vielleicht das eine oder andere Mal noch nicht so rausgekommen sind, wie sie da sind“. Die Linzer hätten sich mit ihrer Vielzahl an neuen Spielern zu Saisonstart erst finden müssen. „Sie sind eine absolute Topmannschaft in Österreich, die mit Sturm nach Salzburg der erste Verfolger sind.“ Sechs bzw. sieben Punkte fehlen dem LASK auf das Spitzenduo. Standfest: „Sie werden noch näher zu Sturm und Salzburg hinrücken, wenn sich die Mannschaft gefunden hat.“

Vorerst will sein Team das aber verhindern. „Wir wissen um unsere Stärken. Ich glaube, dass wir Spieler haben, um ihnen gefährlich werden zu können“, meinte der Altach-Coach. Nach Punkten könnte man in der Tabelle gleichziehen. Die Möglichkeiten der Linzer seien grundsätzlich aber andere. „Wir sollten uns nicht mit dem LASK vergleichen, das ist nicht angebracht und steht uns auch nicht zu.“

Altach hat in den vergangenen sieben Runden nur eine Niederlage kassiert. Mit der Chance auf eine mögliche Meistergruppen-Teilnahme wollte sich Standfest allerdings noch nicht auseinandersetzen. „Wir sind seit drei Monaten zusammen. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber wir schauen, dass wir jeden Punkt einhamstern.“

(APA)

Bild: GEPA