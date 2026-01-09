Verrückte Schlussphase! BVB rettet spätes Remis in Frankfurt

Borussia Dortmund hat in einer verrückten Schlussphase zumindest noch einen Punkt zum Start ins neue Jahr gesichert und dem FC Bayern die nächste Steilvorlage geliefert.

Der Tabellenzweite rettete dank eines Last-Minute-Treffers von Carney Chukwuemeka (90.+6) zu Wiederbeginn der deutschen Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ein 3:3 (1:1). Tabellenführer München könnte sich nun noch vor der Saison-Halbzeit ein zweistelliges Polster herausspielen.

Maximilian Beier (10.) mit dem ersten Tor im neuen Kalenderjahr und Felix Nmecha (68.) brachten den BVB jeweils in Führung, insgesamt agierte Dortmund aber lange zu passiv. Can Uzun (22., Foulelfmeter), der gebürtige Frankfurter Younes Ebnoutalib (71.) und Mahmoud Dahoud (90.+2) trafen für Frankfurt. ÖFB-Teamspieler stand beim BVB in der Startelf und stand über die volle Spielzeit auf dem Feld.

Der Rückstand des BVB auf die Bayern könnte auf elf Zähler anwachsen, wenn der Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr) sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewinnt. Der Eintracht hilft der Punkt im Kampf um Europa immerhin teilweise, auch wenn der Tabellensiebte den direkten Anschluss zur Spitzengruppe verpasste.

