Last-Minute-Ausgleich! Glasners Crystal Palace holt Punkt gegen Newcastle

Trainer Oliver Glasner ist mit Crystal Palace in der englischen Fußball-Premier-League ein Punktgewinn in letzter Minute gelungen.

Die Londoner jubelten am Samstag über ein spätes 1:1 (0:0) gegen Newcastle United, wodurch die Glasner-Truppe in der 13. Runde aufgrund der besseren Tordifferenz aus der Abstiegszone auf Rang 17 kletterte.

Daniel Munoz gelang in der 94. Minute per Kopf der Ausgleich, zuvor hatte Crystal Palace die Partie dominiert. Newcastle war durch ein unglückliches Eigentor von Marc Guehi (53.), der einen Stanglpass über die Linie lenkte, in Führung gegangen.

Glasner sah für seinen ausgelassenen Jubel – er lief über das halbe Spielfeld zu seinen Spielern – nach dem späten Ausgleich die Gelbe Karte.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago