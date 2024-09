Last-Minute-Ausgleich: Struber und Köln verpassen Sieg im Rheinderby

Der 1. FC Köln hat einen Sieg im prestigeträchtigen Rheinderby in letzter Sekunde verpasst. Der Bundesliga-Absteiger musste sich trotz zahlreicher Chancen mit einem 2:2 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf begnügen.

Den Ausgleich der Gastgeber erzielte der eingewechselte Jona Niemiec mit einer verunglückten Flanke in der Nachspielzeit (90.+5).

Ex-Austrianer Eric Martel (21.) und Linton Maina (61.) nutzten zwei der vielen FC-Chancen. Emmanuel Iyoha (25.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, dann kam der Glücksmoment von Niemiec. Dadurch bleibt die Fortuna zumindest bis zum Sonntag an der Tabellenspitze und auch im 20. Zweitliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Köln liegt sechs Punkte hinter den Düsseldorfern zurück.

Nürnberg-Trainer Klose verliert gegen Vorgänger Fiel

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben in der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Hertha BSC und Kloses Vorgänger Cristian Fiel verloren zu harmlose Franken am Samstag 0:2 (0:1). Nach dem 2:1 in der Vorwoche beim Aufsteiger SSV Ulm kassierte der Club die dritte Niederlage im sechsten Saisonspiel.

Herthas Derry Scherhant (37.) und Palko Dardai (90.) brachten Nürnberg die Pleite bei. Die verletzungsgeplagten Berliner betrieben durch den Auswärtssieg Wiedergutmachung für das 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Mit zehn Punkten liegt Fiel, der von 2021 bis 2024 in verschiedenen Funktionen in Nürnberg tätig gewesen war, im Soll.

Braunschweig holt ersten Sieg

Eintracht Braunschweig hat ohne den gesperrten Trainer Daniel Scherning den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Das bisherige Tabellenschlusslicht gewann 2:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und verlässt zumindest bis Sonntag die Abstiegszone. Die Fürther hingegen kassierten im sechsten Ligaspiel die erste Niederlage.

Rayan Philippe (33. und 63.) traf doppelt für die Niedersachsen, die von Co-Trainer Marc Pfitzner betreut wurden. Chefcoach Scherning war nach einer Roten Karte in der Vorwoche gegen den SV Darmstadt (1:1) für ein Spiel gesperrt worden.

