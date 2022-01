Last-Minute-Doppelpack! Bergwijn schießt Tottenham zum Sieg gegen Leicester

Steven Bergwijn schießt in der Nachspielzeit mit seinem Doppelpack Tottenham zum Sieg gegen Leicester City.

In einer spannenden Partie geht Leicester durch einen Treffer von Ex-Salzburger Patson Daka mit 1:0 in Führung (24.). Harry Kane kann noch in der ersten Hälfte in Minute 38 ausgleichen.

In der 76. Minute schießt James Maddison Leicester wieder in Front, doch Steven Bergwijn rettete Tottenham mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (90.+5, 90.+7) und schoss die Mannschaft aus London zum Sieg.

Bild: Imago