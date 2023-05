Last-Minute-Elfmeter! Brighton bezwingt Manchester United

Manchester United hat in der englischen Premier League die Chance verpasst, den Vorsprung auf den Fünften Liverpool auszubauen. Die „Red Devils“ mussten sich im Nachtragsspiel in Brighton am Donnerstagabend nach einem Elfmeter-Gegentor in der 99. Minute mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister traf vom Punkt entscheidend.

Manchesters Luke Shaw hatte den Ball an die Hand bekommen, nach VAR-Intervention wurde der Strafstoß gegeben. Bei den Gästen kam ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer eine Viertelstunde vor Schluss aufs Feld. Brightons Schlussoffensive machte sich am Ende aber bezahlt. Manchester liegt nach wie vor vier Zähler vor Liverpool, hat aber noch eine Partie in der Hinterhand.

Video-Highlights folgen in Kürze!

(APA) / Bild: Imago